OTSEBLOGI | Istanbulis peetakse täna läbirääkimisi, väidetavalt ei nõua Venemaa enam Ukraina „denatsifitseerimist“ 

Suurbritannia kaitseministeerium avaldas igahommikuse luureraporti. Täna kirjutatakse, et Ukraina väed on jätkanud lokaalsete vasturünnakute korraldamist Kiievist loodes, sealhulgas Irpinis, Butšas ja Hostomelis: „Nendel rünnakutel on olnud mõningast edu ja venelased on mitmelt positsioonilt tagasi tõrjutud.“ Siiski toonitavad britid, et Venemaa kuulutab oma löögijõu tõttu Kiievile jätkuvalt ohtu. Lisaks on raportis kirjas, et Vene väed jätkavad pealetungi Mariupolile, ent kesklinn on Ukraina kontrolli all. „Mujal säilitavad vene väed blokeerivaid positsioone, üritades samal ajal oma vägesid ümber korraldada ja lähtestada,“ teatab Suurbritannia kaitseministeerium.