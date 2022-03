Eesti uudised Isa uus naine osutus kurjaks võõrasemaks: 10aastane sai peksa nii koerarihma kui ka lihahaamriga Kristjan Väli , täna 21:30 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

EI VÕTNUD SÜÜD OMAKS: Evelini hinnangul on Martin „pahatahtlik, manipuleeriv ja kiuslik laps“. Ta leiab, et laps on valelik ja elava fantaasiaga. Poiste löömist ta politseile ei tunnistanud. Foto: Leo Lätti