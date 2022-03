PEIPSI LÄHISTEL ELAV MEES: sada aastat tagasi hävitas rüsijää poolteist kilomeetrit maju! 

Mustvee vallas asuvas Omedu külas tõdetakse, et ka varasematel aastatel on rüsijää kaldani jõudnud, kuid siis on tegu olnud pigem üksikute mägede, mitte pikkade kõrgete ahelikega. Nina küla üllatab neljas reas kulgevate mäeahelikega.