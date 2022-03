Vene oligarh sattus mürgitamise ohvriks ja kaotas tundideks nägemise 

Ukraina vägedel on õnnestunud võtta tagasi alasid Harkivist ida pool, kuid ka Sumõ juures. Tagasi on võidetud ka Irpini linn. „Täna saame jagada häid uudiseid: Irpin on vabastatud! Muidugi on selge, et meie linnale korraldatakse veel rünnakuid, kuid me kaitseme seda vapralt,“ kuulutas linnapea Oleksandr Markushin ühismeedias.

Seevastu teatas Mariupoli linnapea Vadim Boitšenko esmaspäeval, et soovib linna täielikku evakueerimist. „Kahjuks oleme täna okupantide käes,“ möönis ta ja kutsus üles korraldama kogu linna elanikkonna evakueerimise. Enne sõda elas Mariupolis üle 400 000 inimese, kuid nüüdseks on sinna hinnanguliselt jäänud 160 000 inimest. Linnas pole juba nädalaid kraanivett, puuduvad elekter, toit ja küte. Humanitaarkoridorid on aga jätkuvalt ohtlikult ning tuhanded inimesed on sunniviisiliselt Venemaale toimetatud. Mariupolis patseerivat Vene meedia andmeil ringi tšetšeenide juht Ramzan Kadõrov. Pühapäeval kohtus Kadõrov väidetavalt ühe Vene kindraliga, kes Ukraina teatel aga juba 18. märtsil ära tapeti. Varasemad uudised Kadõrovi liikumistest Mariupolis seadis Ukraina meedia samuti kahtluse alla.

Rahvusvahelises meedias käivad jutud, et Putini (uus) plaan on tekitada Ukrainast midagi kahe Korea laadset, kus üks pool kuulub Moskva mõjuvälja, teine aga jääb Ukraina valitsuse hallata. Käib vilgas arutelu, kas põhjuseks võib olla see, et Kiievi vallutamine venib ning sõjapidamine muutub sõdurite järjest madalama moraali ja muudegi põhjuste tagajärjel veelgi keerulisemaks. Kremli boss võib üritada midagigi ära teha ning Ukraina kaheks jagamine näib talle ehk väiksem tükk hammustada, kui kogu riigi vallutamine ja nukuvalitsuse sisseseadmine ei õnnestu. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu aga hoiatas intervjuus Delfiga, et jutt „sõjalise erioperatsiooni“ esimese faasi lõpetamisest ja teise alustamisest on kõigest järjekordne katse Ukrainat ja läänt eksitada. Teaduri hinnangul on tõenäoline, et Venemaa püüab mingisuguse võidu saavutada 9. maiks, mis on Venemaal teatavasti tohutu sümboolse tähendusega kuupäev.

Rahvusvaheline uurivate ajakirjanike rühmitus Bellingcat ja Wall Street Journal vahendavad, et Vene oligarhi Roman Abramovitši (jalgpalliklubi Chelsea FC omanikku) ja kaht ukrainlast üritati mürgitada. Ööl vastu 4. märtsi Ukraina ja Venemaa vahelistel rahuläbirääkimistel osalenud delegatsiooni kolmel liikmel tekkisid keemiarelvaga mürgitamisega seotud sümptomid. Abramovitš ja üks teine ettevõtja osalesid rahuläbirääkimistel koos Ukraina parlamendisaadiku Rustem Umeroviga. Kolmik suundus seejärel Kiievi korterisse, kus hakkasid tajuma esimesi sümptomeid, nahapunetust ja valu silmades. Allikad rääkisid ajalehele The Guardian, et Abramovitš kaotas mitmeks tunniks nägemise. Kolm meest, kel sümptomid tekkisid, tarbisid enda sõnul vaid šokolaadi ja vett. Meeskonna neljandal liikmel, kes samu asju sõi, sümptomeid ei tekkinud. Teine, kuid vähem tõenäoline põhjus võis olla mikrolainekiirguse kasutamine. Kannatanute sümptomid kadusid siiski kiiresti. Keemiarelvaekspertide sõnul ei olnud mürgidoos piisav, et tekitada eluohtlikku tervisekahju, ning selle eesmärk oli tõenäoliselt ohvreid hirmutada. Kannatanud ei osanud arvata, kelle huvides võis rünnak aset leida. WSJ andmeil kahtlustasid nad kremlimeelseid, kelle eesmärk oli rahuläbirääkimised nurjata.