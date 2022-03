MEENUB ENDA AJALOOLINE VALU: põlisameerika hõimud toetavad ukrainlasi 

SÕJA MÕJU TEISEL POOL MAAKERA: Havasupai hõimurahvas muretseb, et Venemaa sõda toob nende maadele laialdase uraanikaevandamise. Foto: Vida Press

USA ja Kanada põlisrahva hõimud on teatanud toetusest ukrainlastele. Põhjus on lihtne: nemadki mäletavad aega, kui tugevam võõras nende maale tungis ja seda enda omaks pidas. Ühe hõimuga on kohalikud Ukraina immigrandid loonud isegi ajaloolise sideme ning omanäolise traditsiooni.