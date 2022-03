Juhtkiri | Maski-Kiik ja Koroonapassi-Kallas 

Samas oleks ka maskipiirangu võinud kaotada koos koroonapasside nõude kadumisega. Milleks on piirangute jupikaupa kaotamine hea, pole veenvalt ja teaduspõhiselt seletanud ei poliitikud ega teadusnõukodagi – peale koja juhi seisukohta, et maske tuleks kanda solidaarsusest. Üheks võimalikuks seletuseks on, et poliitikud soovivad olla võimalikult palju pildil ning mitmel-setmel korral piirangute kadumise rõõmusõnumite jagamisega loodetakse kasvatada populaarsust. Kui koroonapassi kaotamisest teatas Kaja Kallas, siis maskikaotusest sai hõisata Tanel Kiik? Sellise lähenemise peamiseks ohuks on poliitikute sõnumi devalveerumine – järgmise koroonalaine saabudes on neil järjest raskem usutavalt põhjendada üleüldisi piiranguid.