Kukepoksivõistlusel toimunud tulistamises hukkus 19 inimest 

Verised rünnakud erinevate gängide vahel on sealkandis paraku väga tavaliseks muutunud. Kui seekordne tulistamine toimus hämara ja varjatud tegevuse käigus, siis muidu ei häbene jõuguliikmed kõmmutamist ka matustel, klubides ja baarides, kirjutab BBC. Viimase 16 aasta jooksul on Mehhikos mõrvatud 340 000 inimest, enamjaolt narkokartellide ja muude jõukude vahelistes hõõrumistes. Ent kuulide ette jäävad sageli ka süütud inimesed, poliitikud ja ajakirjanikud. Kriminaalse tegevuse liiga agar kajastamine ei pruugi karistamata jääda. Al-Jazeera vahendab, et sel aastal on Mehhikos hukkunud juba kaheksa reporterit.