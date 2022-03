ERAKONNAD ÜKSMEELEL: 9. mai rongkäik Tallinna tänavatel Georgi lintide ja Vene lippude lehvides tuleb keelata  

„Kes soovib, võib viia ja panna lillekese või pärja ning mälestada oma isasid ja vanaisasid, aga kui hakatakse juba selliseid marsse korraldama, siis selle tähendus ja eesmärk on hoopis teine ja see ei ole mälestamine, vaid Vene sõja õigustamine,“ kommenteeris Põlluaas.

Erakondade esindajad on ka ühel meelel, et konkreetseid sümboleid a la Georgi linti keelata ei tasuks, vaid justiitsministeeriumi poolt hetkel ettevalmistatava eelnõu sõnastus peaks olema laiem ja keelama mistahes sümbolite kasutamise üksnes juhul, kui nende kasutamise eesmärk on õhutada sõda või muud Eesti riigi vastast tegevust.