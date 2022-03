Teisipäevast on Põhja- ja Ida-Eesti siseveekogude jääle minek keelatud! 

Viimaste nädalate kevadised plusskraadid on jää paksust vähendanud ning sellega seoses keelatakse siseveekogude jääle minek nii põhja- kui ida regiooni siseveekogudes. Õhuke jää muutub iga päevaga aina hapramaks ning sellele minek on eluohtlik. Päästjad saavad sageli teateid haprale jääle läinud inimeste kohta ning jäält käiakse ära kutsumas nii lapsi kui ka kalamehi.

Jääaluse vee temperatuur on kõigest paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt kümme minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem. Meeles tuleb pidada, et ohutus algab igaühest endast ja selle aluseks on ettevaatlik ning läbimõeldud käitumine. Enda ohutuse ja elu eest vastutab iga täiskasvanud inimene ise.