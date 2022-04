ÕL PALJASTUS | KORRUPTSIOONIOHT! Kaitseväe peastaabi töötaja võttis laenu relvafirmalt, kes müüb riigile kaupa miljonite eest 

Õhtulehe käsutuses on laenuleping 30 000 eurole, mis on sõlmitud kaitseväe peastaabi planeerimisosakonna töötaja ja kaitseväele sõjavarustust tarniva ettevõtte vahel. Riigiprokuratuuri sõnul toob selline suhe kaasa korruptsiooniohu. Laenaja ise seletab, et ettevõtte omanik on tema koolivend ja hea sõber.