Irja Lutsar | Kas Ukraina sõda toob Eestisse nakkushaigused? 

Sõda ja nakkushaigused on ikka käsikäes käinud. Sõda muudab ümbritsevat keskkonda nakkushaigustele sobivas suunas. Nagu igaüks näinud on (1) sunnib aktiivne sõjategevus tavainimesi viibima tunde, kui mitte päevi väga kitsastes oludes, sageli keldrites, kus ventilatsioon on halb ja niiskus suur; (2) sõja tõttu on suured rahvahulgad sunnitud liikuma ühest kohast teise minnes sageli seni tundmatusse keskkonda; (3) sõja ajal lõpeb otsa puhas vesi, toiduvarud on piiratud ning toidu säilitamise tingimused kehvad; (4) sõja ajal või tegelikult juba enne seda katkevad haiguste ennetamise programmid nagu vaktsineerimine ning vähe oluline pole ka, et (5) sõjaga kaasneb stress ja ärevus. Kõik see soodustab bakterite ja viiruste levikut ning suurendab inimeste vastuvõtlikkust nakkushaigustele.