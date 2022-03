ÕL VIDEO | Pikad näpud ehk Millised on Venemaa maavaralised huvid Ukrainas? 

Praegu toimuva sõja käigus on Venemaa korduvalt nõudnud, et Ukraina tagaks selle, et ta mitte kunagi NATOga ei liitu. Miks Venemaa seda nii järjepidevalt nõuab? Üks aspekt on loomulikult sõjaline oht, mida Ukraina liitumine Venemaale tekitaks, kuid selle taga on veel rägastik rahalisi ja maavaralisi huvisid. Vaatame neid veidi lähemalt.