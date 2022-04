TABELID | JUURI VÄLJA VÕI PEIDA OKSARISUSSE?! Mustkunstitrikid: kas raiemaht näib seaduslik vaid tänu kändude hävitamisele? 

Euroopa üks tähtsamaid säästva metsanduse kriteeriume nõuab, et raiemaht oleks väiksem kui majandusmetsa netojuurdekasv. Viimane on meil umbes 13 miljonit tihumeetrit aastas. Viimase kümne aasta raiemaht jääb statistilise metsainventuuri (SMI) järgi veidi alla 11 miljoni, üksikutel aastatel küünib üle 12 miljoni.

Statistilise metsainventuuri anomaaliatest on Õhtuleht kirjutanud juba terve aasta. Varem avaldatuga võrreldes on nüüd andmekaitse inspektsiooni abiga teada, milliseid proovitükke käis mõõtmas üks ja sama töörühm. Samuti on nüüd kasutada andmed proovitükkide tagavara, juurdekasvu ja väljaraie kohta.

Uutest andmetest ilmneb, keskkonnaagentuur seda ise ka kinnitab, et raiemaht on SMIs alahinnatud. Kui palju täpselt, on teadmata, kuid vaieldamatult tegelik raiemaht on netojuurdekasvule oluliselt lähemal kui SMI iga-aastased raportid näitavad ja metsapoliitika kujundamisel on eeldatud.