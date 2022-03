OTSEBLOGI | Zelenskõi loodab viivitamatut rahu, Biden ega NATO siiski ei taotle Venemaal režiimi vahetumist 

USA president Joe Biden andis laupäeval Vladimir Putinile karmi hoiatuse: „Ära isegi mõtle liikuda sentimeetritki NATO territooriumile!“ Lisaks kuulutas ta jõuliselt, et Putin ei saa võimule jääda. „Jumala pärast, see mees ei saa võimul püsida!“ ütles ta. Ent kui Bidenilt esmaspäeval küsiti, kas ta soovib näha Venemaal režiimi vahetumist, vastas ta eitavalt. Ka Saksamaa kantsler Olaf Scholz sõnas, et Putini kukutamine pole ka NATO eesmärk.

