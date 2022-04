GoSauna on uue ajastu Eesti saun! 

GoSauna on traditsioonilise suitsusauna kõrval uue ajastu Eesti saun, mis on võitmas üha rohkemate inimeste südameid. Kõik GoSauna saunad on loodud täiesti uue kontseptsiooni alusel ning nende peamisteks eelisteks on kerge kaal, väikesed mõõdud, universaalne disain ja soodne hind.

GoSauna on tõeline õnnistus saunasõpradele, kuna on kombinatsioon mitmest erinevast saunaliigist – oma algeid on nii soome saunast kui ka indiaani saunast tänapäeva võtmes. Vastupidiselt suitsusaunale on GoSauna plussiks aga tohutu valgus ja hea vaade.

GoSauna on isoleerimata saun. Seda võib maakeeli nimetada „higistamise saunaks“. Märkimata ei saa jätta ka seda, et GoSauna leil on meeldivalt pehme ja niiske.

Mis puutub sauna kütmisesse, siis ei ole selle osas vaja pead murda – kõik toimib nagu tavalise sauna puhul. Valikus on puitkerised, elektrikerised, puudu ei ole tuntud eesti omad kaubamärgid nagu Saunum keris ja Huum keris.

Metsa Saun RUUT

GoSaunatamine annab tõelise elamuse

GoSauna paistab silma tänu oma kergele kaalule, 360-kraadisele vaatele ja võimalusele paigaldada saun sinna, kuhu ise parasjagu soovid. GoSauna on tavapäraste välisaunadega võrreldes väiksem ja palju kergem – enamus mudeleid kaaluvad meil alla 200 kilo. Võrdluseks, et tavaliselt kaaluvad saunad üle 1000 kilo. GoSaunal on kombineeritud leili- ja pesuruum. Lisaks on saadaval veepaagiga varustatud kerised, seega on pesuvõimalus täiesti olemas, lihtsalt puudub eesruum. Niisiis on saun mõeldud kõigile, eelkõige seiklejatele. See võimaldab sauna paigaldada asukohtadesse, kuhu tavapärast sauna panna ei saaks. Kas siis sõltuvalt suurusest või kaalust. GoSauna ei vaja ei paigaldus- ega ehitusluba!