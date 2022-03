Vägistamises süüdi mõistetud eestlasest euroametniku kohtuasi jätkub  

Belgia ajalehe La Libre Belgique teatel mõisteti Margus Rahuoja mullu oktoobris teises kohtuastmes vägistamise eest kuueks aastaks vangi. Ta oli samas kaasuses juba varem saanud süüdimõistva otsuse, siis oli karistus leebem: neli aastat, vahendas toona Delfi. Kohtuotsus veel jõustunud ei ole, menetlus jätkub ütleb Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja. Rahuoja teenistussuhe on peatatud. Margus Rahuojast kirjutas Eesti Ekspress 2015. aastal, kuid siis oli juttu sellest, et mees ahistas oma naiskolleegi ning Euroopa Komisjon algatas tema suhtes juurdluse ja vabastas ta uurimise ajaks töökohustustest. Rahuoja on kinnitanud, et tema ja talle allunud naisjuristi seksuaalakt toimus vastastikusel nõusolekul. Mehe väited tuginevad sellele, et naine võis iga kell kontorist lahkuda ning et naine ei helistanud oma poiss-sõbrale ega soovinud minna peole, mis tol hetkel toimus. Seda tõlgendas Rahuoja naisterahva huvina tema vastu.