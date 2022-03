Venemaa trükiste kadumine paneb raamatukogud keerulisse olukorda 

Juba mõni päev pärast sõja algust teatas kultuuriministeerium, et peatab kultuurikoostöö Venemaaga. Raamatukogudes tuleb läbi ajada juba riiulis olevate teoste ja perioodikaga. Kauplusekettides veel mõni Venemaal ja Valgevenes välja antud raamat müügil on, kuid ajalehed ja ajakirjad on sealgi lettidelt kadunud.