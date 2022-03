Esimene kevadtorm: marutuuled lennutasid katuseid ja rappisid elektriliine 

KOOLITÖÖD EI SEGA: Kuressaares viisid tormituuled katuse remonditavalt kooliaulalt. Foto: Irina Mägi

„Eks iga aasta käib meilt torm üle, murrab puid ja lõhub katuseid, me oleme sellega juba harjunud. Koolimajalt viis osa aula katusest minema, aga õnneks selles majas kool praegu sees ei ole, see on ehitaja käes,“ jääb Saaremaa vallavanem Madis Kallas laupäevaõhtusest tormist rääkides suhteliselt rahulikuks.