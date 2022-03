Juhtkiri | Mõttetud otsused 

Kas mäletate, et 2019. aasta märtsis otsustas Euroopa Parlament, et toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut kellakeeramine lõpetada? Ettepanekust lähtuvalt pidi kellakeeramine lõppema alates 2021. aastast ja igale liikmesriigile jäeti õigus ise otsustada, kas jääda suve- või talveaega. Euroopa Komisjoni korraldatud avalikus konsultatsioonis osales ligi 4,6 miljonit kodanikku, kellest 84 protsenti toetas kellakeeramise lõpetamist.

Nii palju toredaid mõtteid ja soove. Tulemus: ööl vastu pühapäeva keerati kella. Kas on üldse lootust, et see kunagi lõppeb? Miks teha hästi asju, mida pole tegelikult üldse vaja teha? Seejuures kulutatakse ilmatuma hulk aega ja raha, et uurida, otsustada jne. Inimese aju on vist nii tehtud, et kui millegi muutmiseks olulist vajadust pole, siis nii jääb. Kuna kella keeramine on lihtsalt tüütu, siis see lihtsalt on.

Meil on tõesti praegu olulisemaid kriise, mida lahendada. Kindlasti on esikohal riigikaitse – selleski vallas on aastaid vaieldud, kuhu, kui palju, milleks ja miks. Kas on ikka vaja ja miks on vaja. Äkki sai selgeks, et väga on vaja. Uskumatu kiirusega on tulnud olulised otsused.