Lauri Läänemets | Mida paremini läheb Eesti inimesel, seda suurem on tema kaitsetahe 

Ukrainlaste sitkus ja vastupanuvõime on tõestus sellele, kui otsustavat rolli mängib kaitsevõimes ühiskonna psühholoogiline ettevalmistus. Eriti oluline on vabatahtlik valmidus sõjalises kaitsetegevuses kaasa lüüa väikeriikides, kus võimalused kaitsekulutusteks on piiratud.