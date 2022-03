On see võimalik? Biden sunnib miljardärid makse tasuma 

Briti ajaleht Daily Mail märgib, et miinimumtulumaksu kehtestamine majapidamistele, mille tulu on suurem kui 100 miljonit dollarit aastas, tähendaks seda, et näiteks Elon Musk peaks maksma 24 või isegi 50 miljardit dollarit aastas. Samas kui mõni aeg tagasi maailma rikkaimaks peetud Jeff Bezos peaks oma rahakotist välja käima 35 miljardit temast rohkem, on arvutanud California Berkeley ülikooli majandusteadlane Gabriel Zucman.