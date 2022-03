Ilmar Raag: viis punkti, kuidas kodumaad vaenlase eest kaitsta 

Foto: Kaitseväe pildigalerii

„Ma hindaksin, et 70% tõenäosusega ei jõua suur sõda seekord Eestini. Aga ka 30% sõja võimalikkust on suurem protsent, kui kunagi varem viimase 30 aasta jooksul. Seepärast mängime mõttes kõik stsenaariumid läbi. Ka kõige mustema, et õnnetuse hetkel mitte paanikasse sattuda,“ kirjutab Ilmar Raag oma sotsiaalmeedia lehel.