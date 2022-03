SÕDURID POLE TERETULNUD! Britid ei luba oma riigi eest võitleval Ukraina bändil heategevuslikul kontserdil osaleda 

Poprokki viljeleva Antytila liikmed pöördusid ka Suurbritannia ühe kuulsaima artisti Ed Sheerani poole, kuid said vastuseks ikkagi „ei“, vahendab BBC. Bändile öeldi, et heategevuslik kontsert peetakse „puhtalt humanitaarsetel“ eesmärgil. Korraldajad vabandasid, kuid nentisid, et nad tahavad vältida kontserdi seost sõjaväega.