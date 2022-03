Seitse aastat pole mõistlik menetlusaeg: kohus lõpetas väidetava pettuse uurimise  

Menetlus lõpetati läinud aasta lõpul mõistliku menetlusaja möödumise tõttu ning kohtuasja liiga pikaks venimises näeb kohus prokuratuuri töö aeglust ja PRIA süüd, kes ei käitunud menetluses järjekindlalt, selgitas äriühingut kaitsnud vandeadvokaat Raul Ainla Õhtulehele. Tema sõnul kestis menetlus juba seitsmendat aastat ja asi oli alles esimeses kohtuastmes. „Lisaks oleks asjas selle aasta märtsis möödunud ka kümneaastane aegumistähtaeg,“ lausus ta.

Maakohus arvestas Euroopa inimõiguste kohtu seisukohta, et arvestada tuleb menetluse mõju süüdistatavale, keda ei tohi hoida liiga pika menetlusega surve all. Äriühingu juhatuse liiget süüdistati selles, et ta osutas läbi oma ettevõtte teadvalt kaasabi väljapetmisel. Süüdistuse järgi aitas kahtlustatav 2011. aastal oma ettevõtte abil välja petta toetust ühe osaühingu majandustegevuse soodustamise ettekäändel summas 57 729 eurot. Süüdistuse järgi võttis juhatuse liige laekunud rahast äriühingu arvelduskontolt välja 61 250 eurot ning 14 000 eurot kandis enda isiklikule kontole. Kuna kriminaalasi lõpetati, siis süüdistus tõendamist ei leidnud.