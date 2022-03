AUTŠ! Piinlikud vahejuhtumid sõjatandril 

Kuus inimest sai neljapäeval surma, kui rakett tabas Harkivi kaubanduskeskuse parklat, kus tsiviilisikud humanitaarabi ootasid. Izjumi on aga linnavõimu esindaja sõnul Vene lennukite ja suurtükiväe poolt täielikult hävitatud. Ukraina merevägi teatas, et okupeeritud Berdjanski sadamas Aasovi merel hävis Vene dessantlaev Saratov (mitte Orsk, nagu varem teatati). Kahjustada said ka dessantlaevad Tsezar Kunikov ja Novotšerkassk. Ööl vastu reedet tabas Venemaa rakett Kalõnivka linnas naftabaasi, mis läks põlema. Tšernihiv on vaenlastest ümber piiratud. Kiievi lähistel hävitasid ukrainlased neli Vene tanki. Ukraina presidendi staabinõunik väitis, et Ukraina armee hävitas täielikult Venemaa 200. eraldiseisva automaatrelvade brigaadi pataljonirühma. 648 Vene sõdurist jäi tema sõnul ellu vaid kolm. Mariupolis saadab Venemaad küll vaevaline, ent siiski edu. Mariupoli linnavõim teatas esimestest nälga surnud kodanikest. Samuti olevat nüüdseks teada, et möödunudnädalases Mariupoli draamateatri pommitamises sai surma vähemalt 300 inimest.

Venemaa ja Ukraina vahetasid neljapäeval esimest korda sõja jooksul vangistatud sõdureid: kümme Ukraina sõdurit kümne Vene sõduri vastu.

Ukrainas toime pandavate sõja- ja inimsusevastaste kuritegude uurimist toetavate riikide justiitsministrid kogunesid Haagis rahvusvahelises kriminaalkohtus (ICC), et arutada uurimise korraldamiseks vajalikke küsimusi. Eestit esindas justiitsminister Maris Lauri.

Ungari Ukrainale lisatuge ei paku. Ungari peaminister Viktor Orbàn lükkas tagasi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi üleskutse anda neile relvaabi ja kehtestada karmimad Venemaa-vastased sanktsioonid, öeldes, et see läheks Ungari huvide vastu. Orbàn on viimastel aastatel loonud tihedaid sidemeid Vladimir Putiniga ning väidab, et Ukrainale relvade tarnimine ohustaks Ungari vähemusrahvust Ukrainas.

Briti luureraporti kohaselt ründavad Ukraina väed logistiliselt kõrge väärtusega sihtmärke, mis sunnib Vene vägesid suunama kaitseressursse oma varustusliinide kaitsele. See vähendab Vene vägede võimekust suuremahulisteks rünnakuteks ja kahjustab okupantide niigi madalat võitlusmoraali. Ukraina vasturünnakud ja Vene vägede pikaks veninud varustusliinid võimaldasid Ukraina armeel tagasi võita asulaid ja kaitsepositsioone kuni 35 kilomeetri kaugusel Kiievist idas.

Kas kõmuline Žirinovski on elus või surnud? Vene meedia teatas, et Covid-19 raskelt põdenud Kremli räuskaja koroonatüsistused viisid reedel tolle lahkumiseni siitilmast, ent riigiduuma esindaja lükkas väited ümber, mööndes vaid, et Vladimir Žirinovski tervislik seisund on tõepoolest väga ränk.

Meduza kirjutab, et tšetšeenide liider Ramzan Kadõrov teatas, et tema väed vallutasid Mariupoli linnavalitsuse hoone. Ta postitas sellest ka video, mis näitab võitlejaid hoone juures, millele on heisatud Tšetšeenia lipp. Venemaa väljaanded korjasid videoklipi rõõmuga üles, ent Kadõrovi õnnetuseks oli siiski tegu vale majaga. Tegelikult lehvis lipp Levoberežnõi prokuratuurihoone kohal.