TOP | Ukraina 

Kuigi sõda Ukrainas käib pea juba kuu aega ja lõppu ei paista, ei suuda mõistus ikka veel kohati võtta, et midagi sellist maailmas toimub. Inimesed panevad madratseid akna ette, lootes nii takistada kuule, elavad metroos. Sõda on nii massiivne, uskumatu. Kas on liiga naiivne loota, et kord tuleb aeg, kus selline barbaarsus nagu sõda jääb ajalukku?