Juhtkiri | Väärtuslik toetatud töö 

Nõrgemaid ei jäeta hätta, on hooliva ühiskonna tunnus. Inimesed on erinevate võimetega ja nii lihtsalt on. Mõni juba sünnib siia ilma mõne eripäraga, teine vajab tuge mõne õnnetuse tõttu. Samas tahavad ennast tegusa ja vajalikuna tunda kõik. Õigus ja võimalus teha võimetekohast tööd peaks olema kõigil soovijail.

Kui nii-öelda vanal ajal leiti vanadele ja väetitele talumajapidamises ikka jõukohast tööd, näiteks põdurad vanamemmed pandi kasvõi titehälli kiigutama, siis tänapäeva ühiskonna väikestes leibkondades on selliste ülesannete leidmine keerulisem. Toetatud pikaajalise kaitstud töö teenus on loonud rohkem võimalusi tööd teha ka neile, kes tööturul iseseisvalt hakkama ei saa või võimekamatega konkurentsis ühelegi ametikohale ei kvalifitseeru.

Nii saavad tööd inimesed, kes vajavad töö tegemiseks tuge. Mõni inimene lihtsalt vajab lapsehoidja stiilis assistenti, kes näitab, jälgib ja õpetab. Mõni on füüsiliselt vähem võimekam. 2023. aasta lõpuni rahastab kaitstud tööd Euroopa sotsiaalfond, kuid riik peab programmi rahastuse üle võtma. On viimane aeg. Projektide ja töövormide vahel inimeste solgutamine tuleb lõpetada.

Kaitstud töö pole üksnes täiskasvanute käsitööring, see on oluline võimalus suhelda, teenida natuke raha ja panustada ühiskonda. Tihi tehakse ka töid, mis muidu pole majanduslikult mõttekad, näiteks õmmeldakse rõivajääkidest uusi tooteid, paberitest prügikorve, tehakse heakorratöid jne.

Me keegi ei tea kunagi, millal juhtub midagi ootamatut ja meil endal on tuge vaja. Ja siin peab riik looma jätkusuutlikud lahendused, mitte lootma ajutistele projektidele. Liiga palju sarnaseid teenuseid on justkui ajutised või õhinapõhised lahendused. On viimane aeg hakata süsteemselt hoolima nõrgematest, et nad saaksid vääriliselt ühiskonda panustada. Koos oleme tugevamad.