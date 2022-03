KAHE TULE VAHEL: Minski ohjad on Moskva käes 

Seni pole Valgevene Ukrainasse oma sõdureid läkitanud, küll aga on lubanud Venemaal kasutada oma territooriumi läbikäiguhoovina nii rakettide tulistamiseks kui ka vägede ja varustuse transpordiks. Diktaator Aljaksandr Lukašenka seisab silmitsi kimbatusega – ei tahaks küll väga Ukrainas valgevenelaste verd valada, ent samal ajal tuleb tasuda tänuvõlg Vladimir Putinile. „Venemaa president sunnib Lukašenkat alustama oma armee sissetungi, kuid viimane saab aru, et see lömastaks Valgevene,“ vahendab minister Danilovi hinnangut Al-Jazeera.