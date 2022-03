Pühapäeval suveaega: kogu Euroopa Liit vilistab europarlamendi otsuse peale 

POLE TRIKITAMISEKS MÕELDUD: Vanade teenekate kellade suve- ja talveaega sättimine on tüütu ettevõtmine. Pildil Tartu raekoja kella sihverplaat. Foto: Aldo Luud

Juba neli aastat tagasi otsustas Euroopa Parlament, et Euroopa Liit (EL) lõpetab suveaja kasutamise 2021. aastal. Nüüd on meil käes juba aasta 2022, kuid suveajale läheme pühapäeval ikka üle. Vabandus on kõikidel riikidel varnast võtta – kaks aastat tagasi tabas maailma koroonaviiruse pandeemia, nüüd on päris sõda lahti ning kellakeeramisega seotud dokumendid tolmuvad sügaval lauasahtlis.