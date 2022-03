GALERII | Alar Karis märtsiküüditamise mälestustseremoonial Maarjamäel: Eestis ei jäänud ükski suguvõsa sellest vägivallast puutumata

Kümned tuhanded kurjuse ohvrid… Miks küll? Sest nad mäletasid Eesti Vabariiki, mille võõras võim meilt võttis. Sest nad mäletasid vabadust, millest rääkimise võõras võim keelas. Sest nad mäletasid oma riigi hümni ja lippu, mida võõras võim unustada käskis.

Sest nad mäletasid, kui uhke tunne oli seista oma kodu lävel, põllu veerel, oma poe uksel, oma vabriku ees. Võõras võim võttis kodud, põllud, poed, vabrikud. Ja hetkega ei olnud sul enam mitte midagi, võibolla isegi ema ja isa.

Võõras võim keelas mäletamise, sest see oli talle ohtlik. Kurjus tahabki, et ajaloost tõde on salatud. Sest kurjus kardab tõde. Ka iseenda kohta. Sellises arguses on põhjus, miks Venemaa võimud sulgesid Nõukogude aja repressioone uuriva ja inimõigusi kaitsva organisatsiooni „Memoriaal“.

Niisugusest argusest vaatab vastu võimu nõrkus tunnistada enda minevikku.

Sama näeme praegu Ukrainas. Venemaa tuhandeid ohvreid ja miljoneid põgenikke toonud agressioon oma naaberriigi vastu on rüütatud valede ja väljamõeldud õigustustega. Neile, kes aga tahavad näha, on selge: president Putini sõjal pole õigustust, see on ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse jõhker hülgamine, Ukraina territoriaalse terviklikkuse räige rikkumine.

Lugedes uudiseid Vene armee rünnakute alla jäänud Ukraina linnadest ning naiste ja laste viimisest Venemaale, meenuvad meile Balti riikidele ja paljudele saatusekaaslastele traagilised aastad, ka valus 25. märts 1949. Meenuvad raudteejaamades ootavad küüditusvagunid, kodudest ära viidud ahastuses inimesed ja viltused ristid kusagil kaugel.

Mälestades ja mäletades täna kommunistliku režiimi ohvreid Eestis, mõtleme kaastunde ja murega Venemaa algatatud sõja ohvritele Ukrainas. Ka neile tuhandetele, kes vastu tahtmist viiakse Venemaale.