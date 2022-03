„JÄRGMINE PEATUS“ | Tudengina Tšehhis: õlu on odavam kui vesi! 

Hindreku arvates on Brno suurepärane koht, kus ajutiselt elada. Pikemaks ajaks sinna jäämist ta ette ei kujuta. Ka elamispinna leidmine võib Brnos parajalt raske olla – näiteks on korterite üürihinnad kohati kallimad kui Tallinnas, samas palgatase tunduvalt madalam kui Eestis. Muus osas on elu pigem soodne.