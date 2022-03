KÕIK ELUS? Eestil pole veel täpset ülevaadet Ukraina sõjapõgenike tervisemuredest 

Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul on Eesti haiglate ja kiirabidega tehtud kokkuleppe, et sõjapõgenike surma puhul laekub vastav teade terviseametile. Seni selliseid teateid pole tulnud. „Kuid ei saa välistada, et lähinädalatel on siiski surmajuhtumeid esinenud,“ ütles Kaas, tuues näiteks krooniliste haigustega patsiendid, kelle tervisemured on sõja eest põgenedes halvenenud.