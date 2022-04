PÕNEV KATSE | Neli naist proovisid CBD kanepiõli – millised olid kogemused? 

Krista: Kui nii mõnigi võib tunda muret, et tegemist on millegi keelatuga, siis tegelikkuses on CBD täiesti legaalne – kui THC sisaldus on alla 0,2%, siis pole kasutamisel probleeme.

Liis: Mulle tundub, et Zen Native’i puhul annab kindlust ka see, et nende tooted on Eesti Kohtuekspertiisi Labori poolt kinnitatud ja tuntud terapeutide poolt soovitatud.

Anna: Alustuseks meeldis mulle selle CBD õli pakend – kuna õli on kenasti karpi pakendatud, sobib see ideaalselt ka kinkimiseks. Karbil on ka lühike eestikeelne tekst, kuidas toodet kasutada – nii pole vaja veebist kohe lisainfot otsima minna.

Maris: Olen näoõlisid varasemalt veidi vähem kasutanud, sest tavaliselt jätavad need naha õliseks ja kleepuvaks. Õlisele nahale ei ole ju võimalik meiki teha, mistõttu kiiretel hommikutel eelistan õrna kreemi. Selle Zen Native’i toote puhul niisugust probleemi ei tekkinud – nahk jäi ka pärast õli kasutamist täiesti normaalne ning õlisus kadus mõne hetkega. Esimesi positiivseid toimeid nägin juba samal päeval – ma ei tea, kas see oli soovmõtlemine või ma tõepoolest nägin säravam välja.

Liis: Mulle tundub, et õli toimib ka erinevate nahaprobleemide puhul hästi. Enne päevade algust tekivad mul näkku vistrikud, kuid sel korral mitte.

Foto: Tiina Kõrtsini