KIRI RINDELINNAST: Ma jäin koju. Harkivisse. Siin on minu abi vaja 

Hävinud, kuid mitte murtud...

Harkiv, Ukraina

24. veebruar – 24. märts 2022

Minu nimi on Julia ja ma olen pärit Harkivist, elan Ukrainas ja armastan oma riiki! Juba kuu aega on möödunud sõjast, kuu aega sellest, kui enamik meist on kaotanud ja kaotab jätkuvalt oma kodud, vara, sugulasi, lähedasi, elusid!

Ma ei unusta kunagi plahvatusi, mida kuulsin esimest korda. See tunne, kui sinu teadvus ei saa toimuvast aru – mis see on? Kuhu see lendab? Kus see plahvatab? Kuhu peita? Mida teha?