Minister Tiit Terik: kultuurisektor ootab, et kohustuslik maskikandmine asenduks soovituslikuga 

„Olukorras, kus koroonaviiruse näitajad näitavad selget langustrendi ja me oleme ära kaotanud suurema osa piirangutest, ei ole maskikandmise nõudest kinnipidamisel ratsionaalset põhjendust ning selle kontroll nõuab ebamõistlikke pingutusi,“ lausus Tiit Terik. „Tagasiside mitmetelt teatrijuhtidelt oli selline, et majja sisenedes kannavad kõik külastajad viisakalt maske, kuid etenduse ajal pimedas saalis võetakse need tihti eest. Kuidas antud olukorras maskikandmise nõuet tagada? Teine lugu on koorilauljatega – ligi 40 000 inimest peavad proovides läbi maski laulma. Paljud riigid on maskikandmise nõudest loobunud ning Eesti peaks järgima talupojatarkust ja kohustuse tühistama.“

Tiit Teriku sõnul on kultuurisektor seisukohal, et kohustuslik maskikandmine tuleb asendada soovituslikuga. „Koroonaviirus on meid saatnud rohkem kui kaks aastat ning kultuuri- ja spordisektor on selle aja jooksul suurt kahju kannatanud – ära on jäänud paljud üritused ja mitmed ettevõtjad on olnud sunnitud oma tegevuse lõpetama. Poliitikute üks ülesandeid on ühiskonda lugeda ja tajuda elanike ootusi. Riik peaks praegu tegema kõik endast oleneva, et anda kultuurisektorile vabadus tegutseda. Küsitavate kohustuste pealesundimine on tänasel päeval ebamõistlik,“ rääkis Tiit Terik.