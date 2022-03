Seisukoht | Teeme tuumajaama või ei? 

No ja lõpuks – kui saatus on istutanud sind elama Venemaa kõrvale, on kõik muud riskid teisejärgulised. Kui nad üldse riskid ongi.

Eestisse tuumajaama rajamise head ja vead tuleks kiiremas korras läbi vaielda, sest kui põhimõtteline otsus ehitada on langetatud, kulub planeerimisele ja rajamisele mitukümmend aastat. Tuumajaam pole mingi rahvusringhäälingu või linnateatri maja, mille jõuab suve-kahega püsti raiuda, kui keegi asjaomastest suudab viimaks välja hääldada, et hakkame pihta.

Riigikogu valimistele eelnev aasta on lõppematu koidik, mil kõik poliitikud selgitavad, kes on õigem eestlane. Eks seegi töö tahab tegemist, aga mina luban, et küsin vähemalt kuni valimisteni igalt riigikogu kaliibriga poliitikult, keda näen, mis on tema seisukoht Eestisse tuumajaama ehitamise asjus ja mida ta oma veendumuse kaitseks teha kavatseb. Ning vähim vastus, millega ma lepin, on: „Tead, Kerge, see teema vajab süvenemist ja läbimõtlemist, luba ma sõiman parem punaliberaale/pruunkonservatiive edasi.“