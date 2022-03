ÕL VIDEO | Kolonelleitnant Tõniste: Valgevene väed ei ole Ukrainas konflikti sekkunud, ent oleksid selleks valmis mõne päevaga

Tuuli Duneton rääkis rahvusvahelistest kohtumistest ja nende tulemustest. NATO erakorralisel tippkohtumisel oli üksmeel, et jätkuvalt tuleb aidata Ukrainat sõjalise relvastusega ja toetada neid poliitiliselt. Venemaa soovile lõhkuda ühtsust tuleb jõuliselt vastu astuda. NATO avatud uste poliitika jääb kehtima. Ukraina president Zelenskõi esitas riigipeadele üleskutse sõjalist abi veelgi suurendada. Paljud liitlased teatasid jätkuvast abist näiteks droonide tarnimisega. Ukrainasse on plaanis täiendavalt saata laevatõrjerakette. Eesmärk on, et Ukrainal oleks läbirääkimistes Venemaaga võimalikult tugev positsioon. Kaja Kallas tegi liitlastele üleskutse jätkata Ukraina sõjalist toetamist. Eesti on aidanud üle 220 miljoni euroga, meist suuremad riigid võiksid eeskuju võtta. Venemaale on kehtestatud pretsedenditud sanktsioonid, kuid teha tuleb rohkem. Venemaa eesmärgid ei ole muutunud ja edasine eskalatsioon on võimalik. Putiniga suhelnud riigipead kinnitasid, et Putin ei ole loobunud oma vallutusplaanid. Vastasseis Venemaaga saab olema väga pikaajaline.

NATO heidutustegevuselt liigutakse kaitsehoiakule. Keskendutakse sellele, kuidas veelgi tugevdada liitlaste kohalolekut idatiival. Kõik riigipead tunnistasid, et kohalolekut Balti riikides tuleb suurendada. NATO ülemvägede juhataja esitab täpse plaani.

Lisaks maaväeüksustele on Eesti taotlenud, et õhuturbemissioon läheks üle õhukaitseoperatsiooniks.

Valitsus tegi otsuse 476 miljoni euro ulatuses panustada lähiaastatel laiapindsesse riigikaitsesse, mis tõstab kaitsekulud 2,5% SKP-st. Valitsus otsustas luua ka keskmaa õhutõrje võimekuse.

Duneton ütles, et riigikaitsesse soovib panustada järjest rohkem inimesi.

Kanal2st küsiti, et kui Ukraina luure teatas Vene vägede koondamisest Valgevene piirile, siis millised on Eesti-poolsed andmed, kui reaalne on Valgevene kaasamine sõjasse, või laseb Valgevene kasutada vaid oma territooriumi. Tõniste ütles, et territooriumi kasutusse andmine on juba fakt. Võimalikud stsenaariumid on mitmesugused. Võimalik on Kiievi suunal tugevnemine või mõnes teises suunas pealetungile minek.