Vene meedias levisid kuuldused Vladimir Žirinovski surmast

Reedel kirjutas senaator Aleksandr Pronjuškin oma Telegrami kanalis, et reede hommikul suri Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht Vladimir Žirinovski, ent seejärel kustutas sõnumi. Hiljem teatas Vene Föderatsiooni riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin, et Žirinovski on elus, kuid tema seisund on raske, kirjutab RIA Novosti.