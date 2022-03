FOTOD KOHTUST | Mailis Repsi parem käsi jätkab ütluste andmist: „Ma tõesti ei mäleta enam nii täpselt kõik neid asju.“ 

Marin Terepi tunnistajana ülekuulamine algas juba esmaspäeval, kui ta rääkis kohtule, et Reps joob aeg-ajalt kohvi küll, eelistas rohke piimaga kohvi, näiteks latet või cappuccino’t. Ministri endine abi kinnitas, et kurikuulus Jura kohvimasin telliti täpselt selline, nagu Reps soovis – et piima temperatuuri saaks timmida just selliseks, nagu ministrile meeldis. Küll aga on Terep kohtuasja üks tähtsamaid tunnistajaid, mistõttu jätkus tema ülekuulamine ka reedesel istungil.

Mitmete juhtumite kohta ütleb Terep, et tema üksikasju ei mäleta. Prokurör näitab talle mälu värskendamiseks 2021. aasta kevadel toimunud ülekuulamise protokolli, kus Terep oli ütluste andmisel kindlameelsem.