KUULA HELIFAILI | HARULDASED SALVESTISED EESTI VERISEIMALT NATSILT: „Ütle tädi Ellile, et ka minu astrid hakkavad õitsema!“ 

Kui kummaline kõrihääl välja arvata, mõjub endine Eesti koonduslaagrite ülem ohutu ja pehmena nagu kaisukaru, lähedased kutsuvad teda taadiks. USAst ilmusid ootamatult välja kümmekond äsja digiteeritud ja Ain Mere sisse räägitud helilinti, mille Õhtuleht nüüd läbi kuulas. Eesti ajaloo veriseim natsikollaborant alustab oma audiokirja Ameerikas elavale tütrele biitlite loo „From me to you“ mängimisega ning teatab seejärel irooniliselt: „Need olid nüüd need kuulsad biitlid Inglismaalt. Ma pean nende poiste auks ainult ütlema, et see laul, mis nad laulsid, on nende oma komponeeritud.“