Eesti Puuetega Inimeste Koda psüühikahäirega inimeste tööta jäämisest: kui rahastamisega ei jätkata, siis mis on edasine plaan?

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk ütleb, et mured psüühilise erivajadusega inimeste töövaldkonna visiooni ja arengusuundade osas on ka Eesti Puuetega Inimeste Kojani jõudnud. Mures on nii kliendid ja nende pered kui ka teenuseosutajad.