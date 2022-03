BINGO! Rikkaks ihkav Martin Repinski hakkab riigikogus raha lugema! 

Viimasel ajal mitmetesse skandaalidesse sattunud riigikogu liige Martin Repinski tegi käesoleva nädala alguses Facebooki postituse, milles andis teada, et lahkub Keskerakonnast ja selle riigikogu fraktsioonist ning ei kandideeri tulevastel riigikogu valimistel.

Rahanduskomisjon tegeleb rahanduspoliitikaga seotud õigusaktidega, näiteks riigieelarve ning maksunduse ja panganduse eelnõudega. Repinski on varasemalt meediale öelnud, et tema üks eesmärke on saavutada finantsvabadus.