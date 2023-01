ÕL ARHIIV | 33 AASTAT RÄÄKIMATA LUGU: miks mõrvati Moskvas kaks Eesti kunstihuvilist neidu

Tallinna Kesklinna kalmistul, peasissekäigust napi sadakonna meetri kaugusel tee ääres jääb möödujale silma äärmiselt ebatavaline hauaplaat. Seal puhkab oma igavest und kunagine meisterujuja ja andekas kunstnik Eda Eikla. Ebatavaliseks teevad marmorist hauakivi sinna graveeritud sõnad: Mõrvatud Moskvas.

Tema sõbranna Krista Sarap on maamulda sängitatud Tallinna teises otsas Pärnamäel. Massiivsel hauaplaadil ei viita miski selle noore ja helge inimese vägivaldsele surmale. Ometi on need neiud peategelased Eesti ühes aastakümnete suurimas mõrvamüsteeriumis, mis on kahjuks siiani lahendamata.

Nüüd, 33 aastat hiljem uurimise jälge Moskvast üles võtta proovides teatab Venemaa üks tuntumaid krimieksperte, sõltumatu ajakirjanik Aleksander Barinov, et 1989. aasta oli kriminaaljälituses üks raskemaid aegu. Korruptsioon, süsteem oli lagunemas ja valitses suur peataolek, ütleb ta.

Ja et kui kuskil „kahtlane element“ kahele noorele neiule end sappa kleepis, siis pidi see juhtuma Arbatil, mis oli juba toona bandiite ja õnneotsijaid täis. Mõned päevad hiljem teatab Barinov Õhtulehele aga põnevast uudisest.