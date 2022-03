Juhtkiri | Ühtsust Eestis, ELis ja NATOs 

Oma mättast kõrgemale tõustes on aga väga olulised praegu Brüsselis tehtavad otsused - NATO ja EL peavad ka edaspidi näitama ühtsust mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Kui arvestada, et viimase Afganistani sõja pidamine läks maksma tervelt triljoni, siis on praegu Euroopas endas peetava sõja puhul nii NATO kui teiste demokraatlike riikide puhul Ukraina sõjalise toetamise osas arenguruumi veel piisavalt. Nii inimelusid kui rahalisi kulusid arvestades on odavam Ukrainat aidata kohe ja praegu, kui hakata kinni maksma pikalt venima jäävat sõda.