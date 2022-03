KUU AEGA SÕDA: Ukraina relvajõud vajavad Lääne abi, Vene logisev sõjamasin valmistub kaevikusõjaks

Viimastel päevadel-nädalatel on mantrana välja toodud, et Vene sõjamasin pole Ukrainas suutnud märkimisväärselt edu saavutada. Rindeteated räägivad tihti sellest, kuidas Vene relvajõud purustavad pommide-rakettidega keskusi ja kuidas hukkuvad elanikud. Nende teadete vahele mahuvad veel uudised sellest, kuidas ukrainlased on suutnud hävitada vaenlase järjekordse kolonni.