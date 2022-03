KUU AEGA SÕDA: Ukraina peab ikka vastu 

Neljapäeval toimusid Brüsselis NATO ja ELi kohtumised. NATOga arutati liitlaste heidutus- ja kaitsevõime tõstmist, NATO idatiiva tugevdamist ning lisavõimalusi Ukraina toetamiseks. NATO juhid otsustasid ka pikendada peasekretär Jens Stoltenbergi ametiaega ühe aasta võrra. Öises videopöördumises hoiatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi läänemaailma juhte, et Venemaa võib kasutada majanduslikku jõudu, et takistada Ukraina liitlasi sõtta sekkumast. Ta mainis NATO, G7 ja Euroopa Liidu tippkohtumisi. „Nendel kolmel kohtumisel näeme, kes on sõber, kes on partner ja kes reetis meid raha eest.“ Eestist sõitsid Kiievisse Jüri Ratas, Urmas Reinsalu ja Mati Raidma. Ukraina peaminister Denõss Šmõgal arutas Balti riikide esindajatega Ukraina liitumist Euroopa Liiduga. G7 liidrid hoiatasid neljapäevases ühisavalduses Venemaad keemia-, bioloogiliste või tuumarelvade kasutamise eest.