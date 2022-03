Kuhu kadus Venemaa kaitseminister? 

MUST KASS JOOKSIS VAHELT LÄBI? Või pole Putin rahul sellega, kuidas Šoigu armee rahaga ümber käis… Foto: Reuters/Scanpix

11. märtsist kuni selle nädala neljapäevani ei olnud muidu vaat et iga päev fotodel ja videotel figureerinud Sergei Šoigut kusagil näha. Levivad jutud, et idanaabri kaitseministril on südamega probleeme, teisalt aga tekkis viimaste sündmuste taustal ka küsimus: kas Šoigu on venima jäänud „erioperatsiooni“ tõttu samuti koduaresti pandud?