VIDEO | Kalle Laanet: taasisesisvumise ajal pole kaitsevõime tugevdamiseks nii suurt rahasüsti tehtud 

„Ma ei tea, kas esimese Eesti Vabariigi ajal tehti nii suuri rahalisi otsuseid, aga taasisesisvumise ajal pole kaitsevõime tugevdamiseks nii suurt rahasüsti tehtud,“ kommenteeris kaitseminister Kalle Laanet. „Elu on näidanud, et sõja ärahoidmiseks on vaja selleks valmistuda.“

Laanet tõi välja, et tugevdatakse kuute suunda: lühimaa õhutõrje, tankitõrje, kaudtuli, olukorrateadlikkus, liitlaste taristu ning vaba tahte rakendamine läbi Kaitseliidu. „Oleme näinud ka Ukrainas toimuva sõja kogemusest, et need valdkonnad on agressori vastu võitlemisel väga olulise tähtsusega,“ sõnas kaitseminister.