Kaunis välimus algab seestpoolt! Milliste toidulisanditega organismi turgutada? 

Swedish Nutral on selleks puhuks kiire ja tõhus lahendus. Kõik vitamiinid on vedelal kujul 500 ml suurustes pudelites, seega suudab organism omastada kiirelt ja tõhusalt 90-100% vitamiinisisaldusest. Samas näiteks tableti või kapsli kujul on see vaid 30-40%. Toodetel on väga suur vitamiinisisaldus ning neis ei ole sünteetilisi lõhna- ja värviaineid, kõik tootes sisalduvad lõhnad ja maitsed on naturaalset päritolu ning maitsevad väga meeldivalt. Toodetes ei ole GMO-d, gluteeni ega laktoosi ning need sobivad kõikidele tarbijatele, sealhulgas lastele. Tooteid on väga mugav kasutada – piisab vaid ühest lonksust (korgitäiest) päevas, et taastada oma päevane vitamiinivajadus. Puhas, tõhus ja lihtne!

Kevadel tunneme tihtipeale suurt väsimust, mis annab märku, et midagi on puudu. Väsimust põhjustab enamasti just D-vitamiini või raua puudus. Swedish Nutra valikus on nii C+ D vitamiini kompleks kui ka vedel rauakompleks, milles sisaldub ka hulgaliselt B-vitamiine ja C-vitamiini, et toime oleks veelgi maksimaalsem.

Kindlasti on üheks oluliseks vitamiiniks biotiin ehk B7 vitamiin, mis toetab juuste ja küünte kasvu ja tugevust. Samuti on see hea abimees, kui oled hädas väljalangevate juustega. Iluvitamiinide poolest on enim ostetud toode kollageen, samuti hüaluroonhape ning räni, mis toetavad välimist ilu ja heaolu, peatades vananemist ning niisutades nahka ja juukseid. Samuti toetavad need liigeste, lihaste ja kõhrede tööd. Suurepärase boonusena aitab kollageen võidelda ka tselluliidiga. Kas pole mitte lihtne, kui saad erinevate protseduuride asemel oma keha loomulikult toetada naturaalsete vitamiinidega ja tulemusi märkad iseenesest?

Üldiselt soovitame siiski aastaringselt hoida oma vitamiinitase stabiilsena, võttes igapäevaselt juurde multivitamiine. Swedish Nutra valikus on neid lausa igale vajadusele – alustades üldise kõigile sobiva Ultra+ multivitamiiniga või valides juba lähtuvalt soolistest või vanuselistest eripäradest meeste, naiste või laste multivitamiinid, kus on kokku pandud suur hulk erinevaid vitamiine, mineraale ja ekstrakte.

Loomulikult ei saa me üle ega ümber sellest, et organismi tervislik seisund algab ju meie soolestikust. Et organism saaks maksimaalselt vitamiine ja mineraale omastada ning terve püsida, tuleks vähemalt kaks korda aastas teha korralik probiootikumide kuur. Ideaalne on kasutada kõrge probiootikumide sisaldusega Swedish Nutra vedelat probiootikumi.

Soovitame alati kasutada üks vitamiinipudel kuu aja jooksul ära, suurema vitamiini- või mineraalipuuduse korral tasub teha kolme kuu pikkune kuur.