VIDEO | Jaak Aab: oleme teinud ajaloolise otsuse eraldada laiapindsesse riigikaitsesse kokku üle miljardi euro

Aab kommenteeris ka kuuldusi, et valitsus on lagunemas, öeldes, et jutud valitsuse halvast tervisest on enneaegsed ja ei vasta tõele.

Riisalo tänas Elmar Vaheri juhtimisel töötavat kriisistaapi. Riisalo ütles, et staabi olemasolu võimaldab sõjapõgenikke kohelda inimlikult ja kiirelt. Riisalo ütles, et paljud ametnikud on pärast tööaega läinud appi siseministeeriumile, et registreerida sõjapõgenikke – sotsiaalministeeriumist näiteks 25% töötajatest.

Põgenike sisseränne on Riisalo sõnul raugemas. Algul oli päevi, kus saabus 1500 inimest. Eile saabus 439 inimest ja vaid 39 vajasid riigipoolset tuge majutamisel. Varasemalt vajas seda ligi 300 inimest päevas. Tänaseks on Eestis 22 624 Ukraina sõjapõgenikku, ja piiril on vastu võetud üle 30 000 inimese, umbes 7700 on olnud transiidil. Vastuvõtupunktides on registreeritud üle 13 500 inimese, piiri ületanutest ligi 70%. Inimesed tahavad jääda eelkõige Tallinnasse, seal viibib 84% põgenikest. Tartus ja Pärnus on neist 8% ja Rakveres 2,2%. Eesmärk on inimesi ühtlasemalt Eestis jaotada, kuna küsimus pole vaid esmases majutamises, vaid kanna kinnitamises vähemalt aastaks, mil võimaldatakse esialgset kaitset.

Riigi lühiajalisel majutusel on hetkel 6106, neist kolmandik on lapsed. Vabu majutuskohti on hetkel 1000, neist üle poole on lõuna piirkonnas.

Osa inimesi on majutuskoha leidnud iseseisvalt või tööandja abiga. Umbes 220 leibkonda ehk 1000 inimest on aidatud pikaajalisse elamisse koostöös pagulasabiga. 60 leibkonda on saanud pikaajalise elamise hotellis.

Kahjuks on vabatahtlikes majutustes ülekaalus lühiajalised pakkumised.

Kuluefektiivseid majutuskohti on 12 000, millest saaks pikaajalisena kasutada pooli. Andmebaasis on 1500 eraisikute majutuskohtade pakkumist.